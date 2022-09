Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati ancora: i motivi

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati ancora una volta: sarà per sempre?

Il matrimonio tra Anna Tatangelo e Livio Cori “non s’ha da fare“. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, la cantante e il rapper si sono lasciati ancora una volta e, salvo nuovi cambi di rotta, sembra per sempre.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati

Il settimanale Chi non ha alcun dubbio: Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati. La rivista di Alfonso Signorini non ha specificato i dettagli, ma ha parlato di “differenti visioni della vita che li hanno allontanati“. Pertanto, possiamo immaginare che la cantante e il rapper, come già accaduto in passato, si siano resi conti di avere prospettive diverse, se non opposte. In ballo, è bene sottolinearlo, non ci sono tradimenti o presunti tali.

Anna e Cori: il ritorno di fiamma non è andato bene

Lo scorso aprile, Livio aveva annunciato la rottura da Anna. Poi, nel bel mezzo dell’estate, il settimanale Diva e Donna li aveva pizzicati insieme. Il ritorno di fiamma, alla luce della notizia lanciata da Chi, non è andato affatto bene. Poco male, se la Tatangelo ha superato la fine della relazione con Gigi D’Alessio, con Cori si farà una risata.

Anna e Livio tornano alle loro vite

Dopo l’addio, Anna e Livio sono tornati alle loro vite. Mentre Cori continua ad occuparsi dei suoi progetti discografici, la Tatangelo sta per tornare in televisione con il programma Scene da un matrimonio. Ovviamente, la cantante di Sora continua anche a fare musica.