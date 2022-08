Anna Tatangelo, il bikini rosso al mare fa impazzire i fan

Pose da sirenetta e un bikini rosso che copre a malapena le sue curve: Anna Tatangelo super sensuale in un video al mare postato su Instagram.

La cantante e conduttrice televisiva Anna Tatangelo ha fatto impazzire i fan con alcuni scatti al mare con indosso un sensuale bikini rosso.

Anna Tatangelo e gli scatti “hot” in bikini

Anna Tatangelo ha deliziato i suoi fan con un video e alcuni scatti di fine estate che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Mentre si trova in acqua, indossa uno striminzito bikini rosso, che fatica a contenere le forme sensuali della cantante.

Nella ripresa – pubblicata sul suo profilo Instagram – resta per alcuni secondi in posa, stile sirena, mentre si gira e rigira in acqua, mettendo in mostra un fisico al top. Insomma, l’estate volge al termine, ma la Tatangelo sembra volersi godere fino all’ultimo questa stagione.

Per ultima, una didascalia che accompagna il post piuttosto eloquente: «Face up to your fears (Affronta le tue paure, ndr).

Io ho cominciato con la mia».

La presunta crisi con Livio Cori

Questa estate però non è stata tutta rosa e fiori per la conduttrice. In più di una circostanza è stata paparazzata di cattivo umore e solitaria. A inizio estate si era parlato di una crisi con Livio Cori: i due parevano essere in difficoltà e dai social erano sparite le foto di coppia.

Invece, il sereno è tornato a splendere sulla coppia.

Alcuni giorni a Ibiza insieme hanno ridato forza a una fiamma che sembrava doversi spegnere, per un ultimo scorcio d’estate con il lieto fine.