Anna Tatangelo in bikini: la foto infiamma i social

Anna Tatangelo ha conquistato i fan con alcuni scatti bollenti e le sue curve da capogiro.

Mentre nei giorni scorsi sono circolate sui social alcune foto che testimoniano il suo ritorno di fiamma con Livio Cori, Anna Tatangelo ha sedotto i fan con alcuni scatti bollenti.

Anna Tatangelo: le foto bollenti

Anna Tatangelo ha sedotto i fan dei social con alcune foto in bikini.

La cantante, a 35 anni compiuti, sfoggia un fisico perfetto e curve da capogiro e ovviamente le sue foto non hanno mancato di fare il pieno di like tra i fan.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio sembra anche aver ritrovato la serenità al fianco di Livio Cori, il rapper che ha iniziato a frequentare all’indomani dall’addio del suo storico compagno. I due sono stati avvistati i giorni scorsi, mentre si scambiavano baci bollenti in spiaggia (dopo un periodo in cui sembra si fossero separati).

Secondo indiscrezioni Livio Cori avrebbe anche conosciuto Andrea, il figlio che Anna Tatangelo ha avuto insieme a Gigi D’Alessio (oggi legato a Denise Esposito).

Secondo indiscrezioni lei e il celebre cantante non si sarebbero lasciati per il meglio e, per quanto riguarda il suo passato, Anna Tatangelo ha rivelato ai fan di non avere nulla da rimproversarsi: “Nulla. Le darei una pacca sulle spalle e le direi che ha sempre avuto le pal*e per affrontare tante cose ed essere rimasta sempre in silenzio ad aspettare che il tempo parlasse al posto su”, ha ammesso.