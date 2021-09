Anna Tatangelo, l’addio a Gigi D’Alessio e la storia con Livio Cori: “Mi sono dovuta ricostruire”

Anna Tatangelo ha confessato per la prima volta i suoi sentimenti in merito alla rottura da Gigi D'Alessio e alla sua nuova liaison con Livio Cori.

Anna Tatangelo: la rottura da Gigi D’Alessio

Dopo ben 14 anni d’amore Anna Tatangelo ha detto addio a Gigi D’Alessio, padre di suo figlio Andrea.

I due avevano già vissuto un periodo di crisi nel 2018 e, a sorpresa, avevano provato di nuovo a stare insieme. La liaison si era conclusa in un nulla di fatto e oggi, a un anno di distanza, D’Alessio aspetta un figlio dalla sua nuova compagna, Denise Esposito, mentre Anna Tatangelo sembra aver ritrovato la serenità tra le braccia di Livio Cori.

“È ovvio che non solo ho dovuto affrontare una separazione e un trasloco, ma mi sono dovuta ricostruire.

Per fortuna quando riesci a stare bene con te stessa, poi puoi affrontare il mondo. Fino a poco fa mi mancava un po’ di serenità, ho dovuto sempre sudare più degli altri per dimostrare il mio valore artistico perché il privato veniva messo sempre in primo piano. Oggi la situazione è diversa ma quindici anni fa era tosta, venivo sempre giudicata”, ha dichiarato la cantante che da anni conviveva con Gigi D’Alessio nella villa di “Amorilandia” all’Olgiata.

Anna Tatangelo e Livio Cori

Mentre Gigi D’Alessio veniva paparazzato in yacht con la sua nuova giovanissima fiamma (incinta del suo quinto figlio) Anna Tatangelo è stata avvistata mentre si scambiava dei baci bollenti con il rapper Livio Cori. A proposito della sua nuova relazione sentimentale la cantante ha detto: “Adesso sto bene. […] L’amore è il motore di tutto, nel bene e nel male. Oggi come oggi, prima di buttarmi a capofitto in un rapporto ci penserei mille volte o comunque lo farei in modo diverso.

Bisogna crederci, ma bisogna anche mettere al centro se stessi, senza annullarsi. Altrimenti se poi, per caso, ti ritrovi da sola non sai che pesci prendere”.

Anna Tatangelo: la vita privata

Oggi la cantante vive a Roma insieme a suo figlio Andrea e sembra intenzionata ad andare avanti per la propria strada. La relazione con Livio Cori durerà? In tanti sperano di sì e per il momento sulla questione lei preferisce mantenere il massimo riserbo.