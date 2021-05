Anna Tatangelo: lo slip microscopico che lascia i fan senza fiato

Uno slip a dir poco adamitico ha strabiliato i fan di Anna Tatangelo: la foto della cantante con il suo fisico mozzafiato

Anna Tatangelo sa bene come mostrare la propria bellezza sui social. Con pose che non passano certo inosservate, la popolare artista riesce infatti a collezionare like e commenti a non finire e in tempi record. L’ex compagna di Gigi D’Alessio è tornata single da circa un anno, dopo una storia d’amore turbolenta ma anche molto romantica, spesso protagonista del gossip nostrano.

Poco dopo aver vinto il Festival di Sanremo nella nuove proposte con Doppiamente fragili nel 2002 all’età di 15 anni, Anna conobbe e si fidanzò con il cantautore napoletano, già ampiamente affermato nel mondo della musica. Nel 2005 i due si sono poi legati sentimentalmente, quando la Tatangelo aveva 18 anni e Gigi, di 20 anni più grande, era ancora sposato con Carmela Barbato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Nonostante le molte critiche, la coppia andò avanti nella propria relazione, dalla quale è anche nato Andrea. Anna e Gigi si sono poi separati una prima prima volta lo scorso anno, provando poi a rimettere insieme i cocci. Ma dopo questo secondo tentativo, hanno infine annunciato la loro definitiva rottura. Tuttavia Anna Tatangelo ha sempre incantato il pubblico con scatti seducenti e provocanti, dove appare in tutto il suo splendore. In una foto risalente a qualche giorno fa, per esempio, la cantante di Sora ha posato con un bikini a dir poco adamitico che ne ha messo decisamente in mostra le forme stratosferiche, per l’immensa gioia dei fan.