Anna Tatangelo, matrimonio in vista con Narducci? L'indiscrezione

Per Anna Tatangelo potrebbe essere arrivato il momento di fare il grande passo. Questo è ciò che emerge da un’indiscrezione che sta circolando in rete in queste ultime ore e che è stata riportata dalla testata Nuovo Tv che ha citato le fonti che arriverebbero da degli amici della cantante. Il nuovo compagno della cantante ha 10 anni in meno di lei, ma nonostante tutto questa differenza sembra non essere un problema. I due hanno già condiviso sui social degli scatti insieme e il feeling c’è e si vede.

Anna Tatangelo, matrimonio con Mattia Narducci? I rumors

Ad ogni modo, nonostante la notizia abbia iniziato a circolare, va evidenziato che non c’è alcuna conferma al riguardo da parte dei diretti interessati. Fonti vicine alla conduttrice – riporta invece la testata “Il Mattino” – avrebbero smentito le voci su un prossimo matrimonio in vista. Insomma, per ora non ci sarebbe nulla che bolle in pentola.

Il precedente legame con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo è stata legata per 15 anni, dal 2005 al 2020 al cantante Gigi D’Alessio, una storia duratura che non ha portato la cantante all’altare, ma che ha donato alla coppia la nascita di Andrea che ad oggi ha 13 anni. La cantante sta vivendo comunque in questo periodo un periodo particolarmente positivo, sia dal punto di sentimentale che professionale. Su Canale 5 conduce il programma “Scene da un matrimonio”, storica trasmissione che vede Tatangelo al timone per la terza edizione consecutiva, dopo aver raccolto il testimone di Davide Mengacci.