Anna Tatangelo a Parigi: la vacanza con il suo nuovo amore

Anna Tatangelo si è concessa un weekend a Parigi e secondo indiscrezioni insieme a lei ci sarebbe la sua nuova misteriosa fiamma.

Anna Tatangelo a Parigi

Archiviata la dolorosa separazione da Gigi D’Alessio e a seguire la rottura dal rapper Livio Cori, Anna Tatangelo avrebbe iniziato a frequentare un nuovo misterioso uomo. La stessa cantante nelle scorse ore ha mostrato alcuni dettagli della sua vacanza a Parigi, tra cene in ristoranti romantici e tempo trascorso all’insegna del relax. Con lei sarebbe stato presente il modello Mattia Narducci che, secondo i rumor in circolazione, sarebbe l’uomo con cui la cantante avrebbe ritrovato la serenità dopo la liaison travagliata con Cori.

Al momento sulla questione non vi sono conferme, e Anna Tatangelo continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

La separazione

Dopo l’addio a Gigi D’Alessio, la cantante non ha nascosto di aver vissuto dei momenti difficili e di essere concentrata soprattutto sul benessere di suo figlio Andrea, il figlio avuto insieme al cantante e rimasto a vivere insieme a lei a Roma.

A seguire, grazie ad alcuni impegni di lavoro, la cantante aveva conosciuto Livio Cori e insieme a lui è rimasta per quasi due anni.

Secondo indiscrezioni la liaison tra i due sarebbe naufragata quando la cantante avrebbe compreso di volere qualcosa di più da parte del giovane rapper, che però non si sarebbe sentito pronto per fare passi importanti. Anche su questa indiscrezione non vi sono conferme, e Anna Tatangelo continua a mantenere il più totale silenzio a riguardo.