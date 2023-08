Anna Tatangelo, il dolore per la scomparsa della mamma: "Non si guarisce mai"

È passato ormai un anno da quando Anna Tatangelo è rimasta senza la sua mamma, ma il dolore non accenna a diminuire. A raccontarlo è la stessa cantante che, sui suoi profili social, parla a cuore aperto rivolgendosi ai tanti fan che la seguono e la sostengono sempre.

La scomparsa della mamma di Anna Tatangelo

Palmira Vinci, la mamma di Anna Tatangelo, è morta un anno fa a 67 anni dopo una lunga lotta contro una terribile malattia. Per tanto tempo, nonostante la notizia della scomparsa della madre fosse inevitabilmente diventata di dominio pubblico, Anna non ha parlato pubblicamente di come ha affrontato il lutto. A distanza di un po’ di tempo, la cantante ci ha tenuto ad aprirsi ai suoi fan, parlando con il cuore in mano di un argomento così delicato.

Anna Tatangelo si confida con i fan: il dolore per la scomparsa della mamma

Tutto è nato da un semplice box di domande aperto sul profilo Instagram della cantante. Un fan ha approfittato della possibilità di rivolgere una domanda diretta ad Anna e le ha chiesto proprio come ha affrontato la perdita della mamma. La Tatangelo ha voluto rispondere al quesito e ha spiegato la sua storia che ha fatto emozionare tutti: “Diciamo che andare dallo psicoterapeuta aiuta. Io lo faccio da anni. Sento la sua mancanza ogni giorno e non c’è notte in cui il mio ultimo pensiero non sia rivolto a lei. So però che c’è sempre… Quando sono insicura, quando qualcosa mi spaventa o quando con un figlio adolescente ho le mie paturnie, la sento con me e c’è sempre una vocina che mi aiuta a sentire il suo consiglio. Si fa sentire, non so come… e questo mi basta, anche se da quel dolore non si guarisce mai.”