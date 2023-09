Anna Tatangelo, primo giorno di scuola per il figlio Andrea: il siparietto in macchina, "espressioni da figo" comprese, piace ai seguaci.

Primo giorno di scuola per Andrea D’Alessio, figlio di Gigi e Anna Tatangelo. La cantante lo ha accompagnato all’istituto e si è lasciata andare ad un piccolo siparietto che è piaciuto ai fan.

Anna Tatangelo: primo giorno di scuola per il figlio Andrea D’Alessio

Dopo un’estate all’insegna del divertimento, anche per Andrea D’Alessio è tempo di tornare sui banchi. Ad accompagnarlo a scuola è stata mamma Anna Tatangelo, che ha condiviso sui social una serie di Instagram Stories in compagnia del pargolo.

Andrea D’Alessio e le “espressioni da figo”

Anna e il figlio Andrea sono in macchina, diretti a scuola. La Tatangelo è apparsa giù di corda, così il pargolo ha scherzato: “Sei triste perché non avremo più tempo per giocare ai videogiochi“. La sera prima, infatti, madre e figlio si sono concessi un match all’ultimo sangue. A questo punto, per cambiare argomento, la cantante ha chiesto all’erede di fare una “foto da figo“, ma non è riuscita nel suo intento.

Anna e Andrea: un legame speciale

Anna Tatangelo e il figlio Andrea hanno un legame molto forte. Hanno trascorso parte dell’estate separati, visto che il ragazzino è stato con il padre Gigi e i suoi fratelli, ma si sono sentiti tutti i giorni.