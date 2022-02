Anna Valle parla del marito Ulisse: “Ecco la nostra fortuna”

Anna Valle ha confessato alcuni retroscena sul suo rapporto con il marito Ulisse, padre dei suoi due figli.

Anna Valle è sposata con l’avvocato e produttore di Vicenza Ulisse Lendaro, e per la prima volta ha confessato i retroscena sulla loro felice unione.

Anna Valle e il marito

Anna Valle è serena accanto al marito, Ulisse Lendaro, con cui ha avuto i suoi due figli, Ginevra e Leonardo.

Per la prima volta l’attrice ha confessato alcuni retroscena sulla sua unione col marito, e a tal proposito ha detto:

“La nostra fortuna è che ci sono dei periodi in cui noi stiamo sempre insieme e altri dove stiamo parecchio divisi, lontani. Un’altalena. Dico per fortuna perché ciò è una mano santa per il nostro rapporto di coppia: lo stare lontano e ritrovarsi continuamente non è male”. Entrambi infatti sarebbero costretti a spostarsi spesso per via delle loro esigenze lavorative, ma sarebbero felici di ritrovarsi ogni volta che possono.

I figli

Insieme all’avvocato e produttore vicentino, Anna Valle ha avuto i suoi due adorati figli, Ginevra e Leonardo. Lei stessa ha svelato come sarebbe oggi il rapporto con i figli e come avrebbe imparato a gestire la sua famiglia accanto al marito.

“In casa mia ci sono regole ed è doveroso che ci siano. Se la più grande, Ginevra, riesce a motivarmi il perché non vuole rispettarne una e mi convince, ne ridiscutiamo e ne fissiamo un’altra.

Ma dei limiti ci vogliono”, ha dichiarato l’attrice, e ancora: Se mi fai vedere quanto sei disposto a sacrificarti, magari rinunciando ad alcune uscite per studiare di più, mi adopero per farti avere ciò che desideri. Se invece vedo che ti interessa relativamente, allora ti arriva un bel no secco. Non riesci a muovermi da lì”.

Il matrimonio e la famiglia

Anna Valle e Ulisse Lendaro sono convolati a nozze nel 2008, anno in cui è nata la loro figlia, Ginevra.

Il loro secondo figlio, Leonardo, è nato nel 2013.