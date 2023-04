Senza filtri. Annalisa rivela i segreti del suo successo. Un trionfo di consensi in una quantità che forse non aveva mai ottenuto prima di rilasciare “Bellissima“, traccia doppio disco di platino che ancora fa ballare le radio. Ecco la verità dietro quella canzone.

La carriera di Annalisa: la scoperta ad Amici e il rapido declino, fino al grande successo con ‘Bellissima’

Intervista dal Corriere in occasione del lancio di “Mon amour“, il suo nuovo singolo, Annalisa ha avuto l’occasione di rievocare le prime battute della sua carriera: dopo una massiccia gavetta passata per i bar di periferia e i matrimoni (“Ne vado fiera“, dice), e la chiamata di Amici di Maria De Filippi.

Ci aveva già provato ad cercare la grande occasione attraverso i talent show, sia ad Amici che ad X Factor, ma il primo tentativo non fu fortunato in nessuna delle due occasioni. Ci riuscì nel 2011, nel talent di Canale 5, affermandosi al secondo posto, alle spalle di Virginio.

Il successo è arrivato a fasi alterne: dopo l’iniziale esplosione subì un rapido declino, anche a causa del “ricambio”, agli occhi del pubblico generalista, tra un’edizione del talent e l’altra. Annalisa è però riuscita a ricavarsi un suo spazio nella musica nostrana, e “Bellissima” rappresenta oggi il primo tassello di un nuovo viaggio.

“Io sono anche quello che ho raccontato in Bellissima – spiega la cantante –. Quella canzone racconta il non essere compresa, l’essere ignorata. Racconto di questo appuntamento in cui riponevo speranze, in cui mi ero proposta al meglio delle mie possibilità e poi l’incontro non si è verificato. Il classico due di picche“.

Annalisa: “Una volta mi avvicinai a un cantante e si allontanò. Mi ha ferita“

Oggi si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa la cantante savonese, raccontando al Corriere di uno spiacevole episodio avvenuto in un’occasione pubblica con un cantante, “di cui non voglio rivelare neanche il sesso“.

“Questa persona si è spostata subito per andare da un altro con cui immagino fosse più piacevole chiacchierare. Quel gesto mi ha ferito. Non mi piace essere sottovalutata“, ha svelato.