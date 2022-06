Torna l’energia esplosiva dei Boomdabash: “Tropicana” feat. Annalisa è la loro hit estiva

“Tropicana” è un brano che fa alzare il volume per tutta l’estate, rispecchiando la grinta dei Boomdabash. A impreziosire il progetto c’è Annalisa.

L’estate è ormai iniziata e i Boomdabash tornano con una hit pronta a far ballare proprio tutti. Al loro fianco c’è Annalisa e il loro nuovo singolo è “Tropicana”.

Boomdabash feat. Annalisa, il loro nuovo singolo è “Tropicana”

È la band campione d’ascolti delle estati italiane con oltre 1,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il loro repertorio supera 1,6 miliardi di stream totali e 800 milioni di views su YouTube, oltre 25 dischi di Platino ottenuti solo negli ultimi anni con successi clamorosi come “Non ti dico no”, “Per un milione”, “Mambo salentino”, “Karaoke”, “Don’t worry”, “Portami con te”, “Mohicani”.

Torna l’energia esplosiva dei Boomdabash insieme alla voce potente e raffinata di Annalisa. Il brano è una summer hit in perfetto stile reggae – pop, un pezzo di grande impatto che mescola sapientemente sonorità dance, reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop. È un brano destinato a farci alzare il volume per tutta l’estate, rispecchiando l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle band italiane più acclamate e apprezzate della scena contemporanea nostrana.

“Tropicana” è uno straordinario duetto che arriva dritto al cuore, un mix contagioso di elementi diversi che s’intrecciano perfettamente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente. Scandita da una melodia avvolgente perennemente in levare, “Tropicana” è una ventata di freschezza intrisa solo di good vibes in grado di catapultarci immediatamente nella dimensione estiva specifica del gruppo.

Le dichiarazioni della band

I Boomdabash, dopo una pioggia di dischi d’oro e di platino grazie a hit irresistibili che hanno conquistato i vertici di ogni classifica, tornano immancabilmente anche quest’estate per farci ricordare quanto un brano non sia solo una semplice canzone ma possa diventare la perfetta colonna sonora di un’estate indimenticabile.

“Tropicana” come molti dei brani tipici della produzione di Boomdabash è “un’esplosione di energia allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes”, dichiara la band, che poi sottolinea: “La musica ha il grande potere di unire le persone e di regalarci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille difficoltà quotidiane.

Crediamo molto nel linguaggio universale della musica e nel suo potere di rallegrare le persone. Molto spesso è proprio una canzone a farci distrarre dai mille problemi che affliggono la nostra quotidianità. Una canzone è in grado di farci stare bene facendoci dimenticare tutto quello che ci circonda, anche solo per un attimo”.

“Tropicana”, infatti, “nasce dalla voglia d’estate che è in ognuno di noi. È un brano connotato da un forte dimensione dance, una canzone che porta con sé la speranza di farci tornare a ballare, vivendo ogni attimo con una nuova e migliore consapevolezza”.

Sulla collaborazione con l’ex concorrente di Amici, hanno aggiunto: “Condividere questa nuova avventura con Annalisa, artista che stimiamo da molti anni, è per noi motivo di grande soddisfazione. Annalisa è la compagna di viaggio perfetta per questo brano, un’artista che condivide con noi l’amore per la sperimentazione musicale, una voce eccezionale e carismatica, un timbro che accarezza ma allo stesso tempo punge e graffia. Una perla che impreziosisce “Tropicana”, rendendola sicuramente una banger hit che puoi canticchiare già al primo ascolto”.

Poi hanno ricordato che “Tropicana” è “un pezzo che conferma in maniera forte e decisa la volontà di riportare la dancehall jamaicana nella nostra produzione musicale, contaminandola con influenze che arrivano da panorami musicali completamente agli antipodi. “Tropicana” racchiude l’energia tipica della dancehall che si unisce all’esplosività dell’afro-house catapultando l’ascoltatore in un nuovo immaginario mai sperimentato. “Tropicana” è quella che si può quasi definire dancehall 2.0, è un club di notte mentre fuori ancora ci sono 30 gradi, è danza sfrenata, è sudore e sorrisi”.