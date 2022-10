Annamaria trovata impiccata in casa ma è giallo: sospetti sul marito

Il 15 luglio la donna si era uccisa ma la procura vuole approfondire, Annamaria D'Eliseo trovata impiccata in casa ma è giallo: sospetti sul marito

Annamaria D’Eliseo trovata impiccata in casa ma è giallo sulla sua morte e ci sono sospetti sul marito: una 60enne di Lanciano, in provincia di Chieti, si sarebbe suicidata ma il coniuge è indagato per omicidio volontario. A registro la procura ci ha iscritto il 70enne vigile del fuoco in pensione Aldo Rodolfo Di Nunzio, che aveva dato l’allarme dopo aver trovato il corpo di sua moglie impiccata nel garage di casa.

Annamaria trovata impiccata in casa

Due piste, dunque: quella del gesto estremo messo in atto dalla collaboratrice scolastica e quello di un atto messo in opera come conseguenza di un crimine. Le indagini alle e gli accertamenti disposti sul corpo della donna dopo che l’esame autoptico effettuato all’ospedale di Fermo dal medico legale Cristian D’Ovidio saranno fondamentali.

Il testamento e gli esami tossicologici

Il macabro ritrovamento era stato fatto il 15 luglio dal marito che ha raccontato “di essere tornato a casa e aver trovato la moglie in garage: dopo averla appoggiata sul pavimento ha composto il 112 chiedendo l’intervento dei soccorritori”, spiega Fanpage.

Avvolto intorno al collo della donna c’era un filo elettrico ed il magistrato ne ha disposto il sequestro e statuito esami tossicologici sulla la presenza di eventuali tracce di sedazione. La 60enne aveva fatto testamento 4 mesi prima di uccidersi. L’indagato è rappresentato dagli avvocati Fiorenzo Cieri e Claudio Nardone.