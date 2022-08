Quando anche Hollywood storceva il naso di fronte alle storie gay: Anne Heche ed Ellen DeGeneres, la relazione che fece scandalo e lasciò il segno

Anne Heche ed Ellen DeGeneres, ovvero la relazione che fece scandalo in una Hollywood ancora ammantata del bigottismo che avrebbe messo da parte solo un decennio dopo. La popolare presentatrice di talk ricorda come l’attrice scomparsa dopo un incidente a Los Angeles per il quale sono state staccate le macchine che la tenevano in vita si presentò con lei ad una prima e non lavorò più per 10 anni.

Ha scritto la DeGeneres: “Un giorno triste, mando alla famiglia di Anne, ai suoi figli e i suoi amici tutto il mio amore”.

Anne Heche ed Ellen DeGeneres, l’amore difficile

Anne aveva solo 53 anni ed è stata un’attrice di peso, eppure nella sua carriera dovette affrontare anche il bigottismo di una Hollywood che non le perdonò la relazione sentimentale con Ellen DeGeneres, una relazione “apripista” e di libertà pura verso l’universo inclusivo che oggi ci sembra così normale.

Le due si erano conosciute nel 1997 ed Anne avrebbe parlato di quel momento come di “una chimica difficile da descrivere”. Quell’anno uscì il film “Vulcano” ed una copertina del Time fece il “botto” perché su essa Heche dichiarò pubblicamente la sua omosessualità, andando sul red carpet Heche con Ellen DeGeneres.

Il contratto con la Fox sospeso e i problemi

Aveva raccontato Heche: “Ci fu fu detto che il mio contratto con Fox sarebbe finito e sarei stata licenziata“.

Ed Ellen? “Provai ad uscire dalla sua vita”. Le avrebbe detto: “Credo che stia rovinando la tua carriera e la tua vita e non penso sia la persona giusta per te“. Quella storia finita dopo circa 3 anni segnò la carriera di Anne Heche che aveva spiegato: “Ho avuto una storia di tre anni e mezzo con Ellen e lo stigma su quella relazione ha fatto si che non potessi più mettere piede in uno studio per dieci anni“.