Uomini e Donne torna in onda lunedì 8 gennaio, dopo la consueta pausa natalizia. Stando alle anticipazioni, si prospettano puntate molto accese. Al centro della scena c’è Ida Platano, che si ritrova a discutere furiosamente con Ernesto.

Anticipazioni Uomini e Donne: scoppia la lite tra Ida ed Ernesto

Le anticipazioni di Uomini e Donne, fornite da Lorenzo Pugnaloni, ci dicono che il programma di Maria De Filippi inaugurerà il 2024 con uno scontro infuocato. Al centro della scena ci sarà Ida Platano, che si ritrova a discutere in modo piuttosto acceso con Ernesto. Il cavaliere non ha gradito l’atteggiamento che la tronista ha avuto con Mario e arriva a definirla una “donna zerbino“.

Uomini e Donne: Ida rincorre Ernesto dietro le quinte

La discussione tra Ida ed Ernesto va avanti per un po’, fino a quando il cavaliere decide di lasciare Uomini e Donne a causa di una congiuntivite. La Platano crede che sia una scusa e lo rincorre dietro le quinte. Le anticipazioni ci dicono anche che la tronista si ritroverà a conoscere un nuovo corteggiatore di nome Sergio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Manuela

Le anticipazioni di Uomini e Donne proseguono con Alessio e Manuela, che si ritrovano al centro dello studio per palare della loro frequentazione. Purtroppo, la conoscenza non sta andando bene. La dama è delusa perché si sente messa in secondo piano, motivo che l’ha spinta a non uscire con lui e a preferire un’esterna con Daniele. La puntata prosegue con Gabriella, che è uscita con due nuovi uomini. Nessuno dei due, però, l’ha colpita e mette fine alla frequentazione.