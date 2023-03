Antonella Clerici è tornata a parlare della sua dolorosa rottura da Eddy Martens, il padre di sua figlia Maelle.

Antonella Clerici: il tradimento

Antonella Clerici è oggi felice accanto al suo compagno, Vittorio Garrone, ma non ha fatto segreto di aver sofferto in passato per amore e in particolare per il tradimento subito da Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle. I due sono rimasti insieme solo per pochi anni ma la celebre conduttrice ha affermato che l’umiliazione del tradimento sarebbe stata per lei difficile da superare. “Quando una storia d’amore non funziona più o fa male, la chiudo. Quando un lavoro non è più adatto a me, cambio”, ha confessato, e ancora: “Avevo le corna ed era su tutti i giornali. Stavo male. Il pubblico si fida di me perché avrei dovuto far finta di nulla?”.

Oggi Eddy Martens sarebbe riuscito a recuperare un rapporto con sua figlia Maelle e Antonella Clerici ha trovato invece la serenità accanto al suo compagno, con cui sognerebbe di invecchiare insieme. “Nel 2018 ero prosciugata dagli impegni e sentivo che volevo vivere sino in fondo la storia con Vittorio. È l’uomo più solare, simpatico e protettivo che abbia mai incontrato. Se potessi esprimere un desiderio chiederei di invecchiare con lui”, ha svelato in merito alla loro storia d’amore.