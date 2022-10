Antonella Clerici e dieta dei 5: i benefici e come seguirla

Con la dieta dei 5, Antonella Clerici è riuscita a tornare in forma e dimagrire in modo giusto, sgonfiando e liberando le tossine in eccesso.

Nel corso degli anni, la nota conduttrice Antonella Clerici ha stravolto spesso il suo look, a seconda dei vari eventi e programmi. Oggi, al programma È sempre mezzogiorno, è possibile ammirarla in buona forma grazie alla dieta dei 5 che segue. Vediamo in cosa consiste e come seguirla nel modo migliore.

Antonella Clerici e la dieta dei 5

La celebre conduttrice, ultimamente ha fatto molto parlare di sé per il suo cambiamento. Infatti, proprio come ha confessato, Antonella Clerici ha deciso di sottoporsi alle dieta dei 5, per dimagrire, ma anche per cercare di combattere i segni della menopausa e le conseguenze che la fase di una donna comporta.

Ha raccontato di seguire da un po’ di tempo la dieta dei 5 cercando di consumare meno carne rispetto al solito. In una intervista, afferma di amare molto i primi piatti e le verdure, in modo da rispettare anche i cicli naturali. La Clerici segue la dieta dei 5 messa a punto dalla nutrizionista Evelina Flachi.

Proprio questo regime alimentare le ha permesso di perdere i chili in eccesso in poco tempo. Una dieta a cui la Clerici associa anche dell’attività fisica praticando sport e attività quali la cyclette, corsa insieme ad alcuni massaggi. La dieta dei 5 seguita da Antonella Clerici prevede di cominciare il pasto con delle verdure a cui poi seguono altri pasti a base di legumi o pesce.

La verdura si può consumare sia sotto forma di creme o anche passati ed è un pasto accompagnato anche da un bicchiere d’acqua. Per la conduttrice, vale il detto una colazione da re, un pasto da principe e una cena da povero. Un pasto completo sin dal mattino è l’ideale per mantenersi in forma, proprio come sta facendo la Clerici.

Antonella Clerici dieta: benefici

La dieta dei 5, seguita da Antonella Clerici, apporta diversi e notevoli benefici al fisico. Come spiega anche la nutrizionista, Evelina Flachi, che ha dato il nome al regime alimentare, cominciare il pasto con le verdure aiuta a saziarsi dal momento che regola la fame permettendo di controllarla ed evitando di eccedere troppo con le porzioni.

La conduttrice ha deciso di seguire questo regime alimentare per sgonfiare. Essendo in menopausa, aveva bisogno di una dieta che la aiutasse a perdere peso e combattere i segni della menopausa, per cui questo regime è sicuramente l’ideale per lei che vuole sgonfiare, ma anche tornare in forma senza troppi sacrifici o stravolgimenti per il fisico.

Si tratta di un metodo sano e ben bilanciato per perdere peso, ma anche per approcciarsi all’alimentazione in maniera più salutare. La dieta dei 5 seguita da Antonella Clerici ha anche un potere detox e depurante che libera le scorie. In cinque settimane (da qui il nome della dieta), permette di perdere i chili in eccesso ed evitare anche gli squilibri nutrizionali dal momento che abbina vari cibi.

Si punta ad alimenti che abbiano poche calorie e siano ricchi di nutrienti come grassi, fibre, proteine, minerali e vitamine. in questo modo è possibile proteggere l’organismo. Una dieta che prevede anche il consumo di acqua naturale, di tisane e infusi in modo da sgonfiare e liberare le scorie accumulate.

