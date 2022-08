Antonella Clerici e la “Dieta del 5”: i segreti della conduttrice per mantenersi in forma

La nota giornalista Antonella Clerici ha raccontato in una recente intervista di seguire la speciale "Dieta del 5" per mantenersi sempre in forma

La famosa conduttrice televisiva Antonella Clerici è riuscita a dimagrire senza grosse difficoltà, all’età di 58 anni. La gionralista originaria di Legnano non è mai stata così in forma e lo deve alla particolare dieta preparata per lei dalla specialista Evelina Flachi.

Cosa mangia Antonella Clerici per mantenersi in forma? La sua speciale “Dieta del 5”

Il regime alimentare di cui staimo parlando si chiama “Dieta del 5“ proprio perché prevede che ad ogni pasto siano presenti i 5 nutrienti fondamentali: carboidrati, proteine, grassi, fibre e micronutrienti. La conduttrice Rai, dopo la menopausa si è vista costretta a cambiare la sua alimentazione e i risultati sul suo fisico sono stati strabilianti: “Ho due pasti liberi alla settimana dove posso dar sfogo alla golosità.

Essendo in menopausa, più che altro devo sgonfiarmi. Con il passare degli anni ho iniziato a prendere degli integratori che aumentano il metabolismo, non facendo cure ormonali.”

L’alimentazione di Antonella Clerici: la divisione dei nutrienti fra colazione, pranzo e cena

La Clerici ha spiegato che, prima di ogni pasto, è sua abitudine bere un bicchiere d’acqua con del succo di limone. Tra pranzo e cena, Antonella sceglie sempre cibi integrali, ma anche verdure, pesce e frutta fresca.

La stessa dottoressa Flachi racconta: “Antonella inizia sempre il pasto con la verdura, anche sotto forma di passati o creme e con un bicchiere d’acqua. Questo aiuta a sentirsi sazie e ha un effetto biochimico positivo perché agisce sugli ormoni della fame, regolandoli.”