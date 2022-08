La dieta di Antonella Elia: i suoi segreti per un fisico invidiabile

Ecco qual è la dieta di Antonella Elia che già nel 2021 aveva spopolato sul suo account Instagram: i suoi segreti per un fisico invidiabile sono semplici

La dieta di Antonella Elia ed i suoi segreti per un fisico invidiabile sono figli di una condotta che la nota figura televisiva ha adottato già a partire dall’anno scorso. Gli step della giornata tipo dell’attrice televisiva ed un regime alimentare molto spartano, regime che nel 2021 era stato ampiamente pubblicizzato sul suo account Instagram.

E nel voler definire la giornata tipo della Elia si parte dalla colazione.

La dieta “spartana” di Antonella Elia

Per il primo pasto della giornata Antonella Elia aveva spiegato di mangiare dei pancake farciti con della marmellata di mandarinetti cinesi fatta in casa da lei. E da bere? Un tè verde. A pranzo la Elia aveva prediletto del petto di pollo cotto rigorosamente nel limone e non nell’olio, con un contorno di insalata condita con 2 cucchiaini di olio extra vergine di oliva e un pizzico di sale.

Dalla colazione alla cena con rigore

E per accompagnare il pollo? Tre gallette di riso e un pezzo di avocado. Veniamo alla cena: piatto di pasta condita con i broccoli, un piccolo pezzo di merluzzo al vapore e un’insalata arricchita con semi di sesamo e alghe. A suo tempo i media sottolinearono come di certo la Elia si fosse affidata ad un nutrizionista o di certo ad una figura professionale che le ha dato il giusto input ma senza farla cadere nel sempre presente rischio delle diete “fai da te”.