"Io e la Sorge potremmo anche andare molto d’accordo, perché no? È molto brava a parlare, è molto sveglia": Antonella Elia cambia idea su Soleil Sorge

Dopo averla criticata Antonella Elia cambia idea su Soleil Sorge e in una serie di dichiarazioni dipinge uno scenario inedito e rilascia giudizi spiazzanti sull’iconica influencer ed ex concorrente del Gf Vip. Accomunate da La pupa e il secchione le due donne della televisione sembrano dunque destinate ad un riavvicinamento dopo gli strali della D’Elia sulle vicende della casa che avevano visto Soleil protagonista.

Antonella Elia cambia idea su Soleil

Ecco la parole di Antonella: “Io e Sole potremmo diventare una bellissima coppia? Va bene, vediamo se diventeremo una bella coppia dai”. E ancora: “Io e Soleil potremmo anche andare molto d’accordo, perché no? Penso che è molto brava a parlare, è molto sveglia, ha un gran pelo sullo stomaco, regge le emozioni benissimo. Io per dire, quando discuto mi agito parecchio e perdo i limiti, invece lei è in grado di rimanere fredda”.

“In casa non mi era piaciuta, ma era un reality”

Poi la Delia ha in un certo senso “giusificato” la Sorge: “Solei è pagata per parlare, farla stare zitta è sbagliato. Come mai l’ho criticata in passato? Soleil non mi è piaciuta per niente dentro la casa, soprattutto per la tresca con quell’altro e la finta moglie. Però una cosa è vedere una persona nella casa, poi una persona magari è anche diversa da quella che si vede all’interno di un reality”.