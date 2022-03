La Pupa e Il Secchione, Antonella Elia ha il Covid? Rumors sulla sostituta

Antonella Elia è risultata positiva al Covid? A La Pupa e Il Secchione si starebbe cercando un sostituto.

Secondo indiscrezioni la produzione de La Pupa e Il Secchione sarebbe alla ricerca di un vip che possa sostituire Antonella Elia nella prima puntata dello show visto che lei sarebbe risultata positiva al Covid.

Antonella Elia ha il Covid?

Secondo indiscrezioni Antonella Elia sarebbe risultata positiva al Covid e per questo non potrà essere presente alla puntata di debutto de La Pupa e Il Secchione, la cui nuova edizione è attesa per il 15 marzo 2022.

Al momento la notizia non è stata confermata, ma si vocifera che la produzione dello show sia alla ricerca di un personaggio che possa sostituire la fidanzata di Pietro Dalle Piane nel ruolo di giudice del programma. Insieme a lei sono stati scelti come giurati anche Soleil Sorge e Federico Fashion Style.

Antonella Elia: anche Paola Caruso assente?

Sempre secondo indiscrezioni potrebbe essere assente allo show anche Paola Caruso, che nelle ultime ore avrebbe accusato un attacco allergico e per questo sarebbe stata ricoverata in ospedale.

Non è dato sapere al momento se Paola Caruso riuscirà a riprendersi in vista della messa in onda del programma o se la produzione sarà costretta a cercare anche per lei un sostituto.

La showgirl è stata scelta per prendere parte al cast del programma insieme ad altri volti tv (tra cui Mila Suarez e Francesco Chiofalo). Al momento la produzione de La Pupa e il Secchione non ha rilasciato comunicati ufficiali e probabilmente bisognerà attendere il 15 marzo per sapere se Antonella Elia e Paola Caruso saranno presenti all’interno dello show.