Antonella Clerici e Vittorio Garrone, matrimonio in vista? “Lui ha ottenuto il divorzio dall’ex”

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono in procinto di sposarsi? Secondo indiscrezioni lui avrebbe divorziato dall'ex moglie.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono pronti a fare il grande passo e convolare a nozze? Secondo indiscrezioni l’imprenditore avrebbe ottenuto il divorzio dalla sua ex.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone: il matrimonio

Nozze in vista per Antonella Clerici e il suo compagno, il petroliere Vittorio Garrone? Secondo indiscrezioni la coppia – ormai legata da molti anni – sarebbe pronta a compiere il grande passo, e infatti l’imprenditore avrebbe chiesto (e ottenuto) le pratiche di divorzio dalla sua ex moglie.

Al momento sulla questione non sono giunte conferme da parte dei due diretti interessati, ma in tanti tra i fan sui social sperano di saperne presto di più.

La conduttrice, sua figlia Maelle e Vittorio Garrone abitano nella splendida casa di campagna che Antonella Clerici ha acquistato in Piemonte. “Io voglio invecchiare con lui, questo solo so… Dopo i 50 anni è naturale considerare che ti resta meno tempo da vivere, noi ci siamo incontrati che tutto era risolto: identità, lavoro, gusti.

Io ho trovato l’uomo perfetto, è naturale che sogni di stringere la sua mano per il resto della mia vita e camminare insieme anche “da grandi”. No, la vecchiaia con Vittorio non mi fa paura”, aveva confessato la conduttrice in merito al suo desiderio di restare accanto al suo compagno per sempre.

Antonella Clerici: la storia con Vittorio Garrone

Vittorio Garrone è uno dei maggiori azionisti dell’Erg. Secondo indiscrezioni lui e Antonella Clerici sarebbero stati presentati dalla loro dietologa e il loro primo appuntamento sarebbe avvenuto “al buio”.

Garrone era già separato dalla sua ex moglie, con cui ha avuto tre figli. La storia d’amore tra lui e la conduttrice è diventata seria ed importante dopo alcuni mesi di frequentazione: Antonella Clerici infatti avrebbe avuto paura di buttarsi a capofitto in una nuova storia d’amore visto com’erano finite le cose tra lei ed Eddy Martnes (padre di sua figlia Maelle).

Antonella Clerici: l’amore “a distanza”

Per amore di Vittorio Garrone la conduttrice ha lasciato la sua amata Roma e si è trasferita in Piemonte. “La nostra è una grande storia d’amore, tra noi c’è una passione forte e non sentiamo il bisogno di aggiungere le nozze a tutto questo. Gli amori in genere vanno così: ci si conosce, ci si fidanza, ci si sposa, si fanno figli e poi ci si lascia. Ecco, io preferisco fermarmi alla seconda tappa e godermi la complicità con Vittorio, questa vita su e giù tra Roma, Milano e Genova e le fughe d’amore che ci regaliamo per stare soli”, aveva svelato in merito alla sua storia d’amore con Garrone. I due avranno cambiato idea in merito alle nozze?