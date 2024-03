Antonella di Massa, l'appello della famiglia: "Non si tratta di suicidio"

Mentre continuano le indagini per capire nel dettaglio cosa sia successo ad Antonella di Massa, la 51enne scomparsa il 17 febbraio e ritrovata morta il 28 dello stesso mese, spunta l’ipotesi dell’istigazione al suicidio. Una teoria che non sembra però convincere i familiari della donna come emerso dalle loro ultime dichiarazioni.

I familiari sono sicuri: “Antonella non si è suicidata”

L’appello della famiglia è stato lanciato durante la puntata di ieri, 6 marzo 2024, di “Chi l’ha visto?” per bocca di un’amica, Antonietta. Secondo i suoi parenti, Antonella non si sarebbe suicidata, sottolineando come se fosse davvero stata questa l’intenzione della donna, allora l’avrebbe fatto poche ore dopo la sua scomparsa e non dopo 11/12 giorni.

I familiari hanno poi implorato di non far calare il sipario sulla vicenda, chiedendo a chiunque abbia anche una piccola informazione sulla questione di farsi avanti. Non è un caso se tali arrivano adesso, di recente infatti è emerso che le indagini stanno prendendo in considerazione anche l’ipotesi di un suicidio, una strada legata anche ad alcuni ritrovamenti come un tubicino attorno al collo della vittima.

Le altre dichiarazioni di Antonietta

Antonietta, l’amica della famiglia della vittima, ha ribadito come i parenti siano ancora troppo scossi per quanto avvenuto per riuscire ad esporsi in prima persona, per questo motivo ha deciso di partecipare al programma al posto loro.

La donna ha poi dichiarato di essere abbastanza certa che qualcuno abbia aiutato Antonella a nascondersi e che, quasi certamente, non era nel luogo dov’è stata ritrovata morta, al massimo nei paraggi. Ha aggiunto che, forse, era ancora viva quando era arrivata lì.