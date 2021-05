Antonella Elia irriconoscibile: la foto da giovane che ha sorpreso tutti

L'ultimo scatto condiviso da Antonella Elia sui social ha fatto parecchio scalpore: ecco perché

Tornata alla ribalta come una delle showgirl più amate degli ultimi tempi, Antonella Elia ha fatto spesso compagnia al grande pubblico di Canale 5. Da concorrente e opinionista del Grande Fratello Vip a vera protagonista di Temptation Island della scorsa estate, oltre che sul piccolo schermo la showgirl piemontese è anche molto seguita sui social.

Il suo profilo ufficiale Instagram conta infatti ben 340mila follower, che apprezzano foto e video delle sue giornate con numerosi commenti di sostegno e ammirazione.

Antonella Elia: l’incredibile foto del passato

Proprio poche ore fa, la frizzante soubrette ha condiviso con i fan un nuovo scatto risalente al suo passato, che non è certo passato inosservato. Abituati a vederla con il suo iconico caschetto biondo, nella foto da giovane in questione Antonella Elia è difatti apparsa incredibilmente mora.

Visualizza questo post su Instagram Sistemando le foto ho ritrovato questa con Slash dei Guns N’ Roses di quando vivevo a Los Angeles!😂🌟 Oggi ci serve un po’ di carica Rock! 🔥Voi che fate? Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

La presentatrice ha raccontato che stava sistemando le foto quando ha ritrovato proprio questa con Slash dei Guns N’Roses. Allora Antonella viveva a Los Angeles e la vista di tale scatto le ha donato una nuova “carica rock”.

La foto del passato della Elia ha decisamente colpito tutti proprio per un dettaglio: la sua lunga chioma riccia e castana è infatti un particolare che in pochi ricordavano, visto che in tv è pressoché sempre comparsa in veste di blond girl.