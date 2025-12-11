Antonella Elia è stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona“, dove ha parlato della fine della relazione con l’attore Pietro Delle Piane. Ecco cosa ha detto la showgirl.

Antonella Elia e la rottura con Pietro Delle Piane

La relazione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è finita, nonostante i due avrebbero dovuto sposarsi.

Ospite si “Storie di donne al bivio,” l’attore aveva raccontato di essere molto amareggiato poiché la showgirl lo aveva lasciato senza una spiegazione: “stavamo progettando le nozze, e dall’oggi al domani è sparita.” Ora è arrivata la replica di Antonella Elia ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona”. Ecco che cosa ha detto.

Antonella Elia rompe il silenzio, la verità sulla rottura con Pietro Delle Piane: come stanno le cose

Ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona“, Antonella Elia ha rotto il silenzio sulla rottura con Pietro Delle Piane, asserendo di essersi sentita umiliata dalle parole dell’ex fidanzato: “arriverà Natale ma non cambierà nulla. Sono lacerata ma mi sto anche arrabbiando parecchio. Pietro, smettila di andare a parlare delle mie cose in tv.” A questo punto la Balivo le fa notare che anche lei ne sta parlando pubblicamente, così la showgirl: “hai ragione. Mi sento molto umiliata. parla di me, prende la paghetta facendo le ospitate televisive. Ognuno di noi poteva riflettere sui nostri rispettivi errori, sarebbe stato meglio gestirla nel privato. Fa i siparietti, ma a me non va bene.”