Antonella Fiordelisi e Nikita hanno litigato: il motivo

Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon hanno litigato per un messaggio. A rivelarlo è stata l’ex schermitrice, che ha deciso di vuotare il sacco a distanza di qualche mese dall’accaduto.

Ospite di Casa Chi, Antonella Fiordelisi ha parlato dell’amicizia con Nikita Pelizon, arrivata al capolinea da qualche tempo. L’ex schermitrice ha confessato di aver litigato con la vincitrice dell’ultimo GF Vip a causa di un messaggio male interpretato. Sembra che le due abbiano un’ironia diversa, forse inconciliabile.

Antonella Fiordelisi ha raccontato:

“Non c’è stata affinità dal punto di vista caratteriale una volta che siamo uscite dal programma. Però alla fine non è una cattiva persona. Diciamo che non ci siamo trovate e capite dopo. Se la nostra è un’amicizia chiusa? Sì, non ci siamo più sentite. Io le avevo mandato un messaggio qualche me e fa, ma lei non ha voluto più rispondere. Io sono molto autoironica e lei forse certe volte non ha percepito questa mia ironia“.