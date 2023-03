Antonella Fiordelisi: la confessione sul suo ex, Gianluca Benincasa

Antonella Fiordelisi ha svelato alcuni retroscena su come sarebbero andate le cose tra lei e il suo ex, Gianluca Benincasa.

Antonella Fiordelisi: la confessione su Gianluca Benincasa

Al GF Vip Antonella Fiordelisi ha stretto un importante legame con Edoardo Donnamaria e ha avuto più volte occasione di confrontarsi con il suo ex, Gianluca Benincasa, con cui sembra sia rimasta in buoni rapporti. Gianluca ha svelato pubblicamente che Antonella gli avesse promesso che si sarebbero rivisti una volta terminata la sua avventura all’interno del programma e che, inoltre, gli avrebbe anche detto di essere intenzionata a fare la “gatta morta” per attirare l’attenzione generale. La Fiordelisi ha parzialmente smentito quanto affermato dal suo ex, e a tal proposito ha detto:

“Posso soltanto dire che io magari gli avevo lasciato la porta aperta, queste cose qua. Comunque ero single… avrà pensato ‘sono il suo ultimo ragazzo, magari farà delle esperienze e poi tornerà da me’. Io gli ho detto ‘non pens che ritorneremo, ma tutto può essere. Io intanto vado al GF. Però sono passati tanti mesi, non ci rendiamo conto perché stiamo qua. Conoscendolo, spero che lui sia uscito con altre ragazze”. Gianluca Benincasa replicherà alle sue parole? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.