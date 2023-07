Antonella Fiordelisi torna in tv: la vedremo in un programma Mediaset

Antonella Fiordelisi torna in tv: la vedremo in un programma Mediaset

Anche se la sua vita sentimentale non va come aveva immaginato, quella professionale sta prendendo la piega che sperava. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi, che si prepara a tornare in tv in un programma Mediaset.

Antonella Fiordelisi torna in tv

Antonella Fiordelisi torna in tv in un programma Mediaset che potrebbe calzarle alla perfezione. L’indiscrezione arriva dal portale The Pipol, che parla di un ingaggio che l’ex concorrente del GF Vip 7 starebbe già valutando. Nello specifico, ci sono “trattative in corso“.

In quale programma vedremo Antonella Fiordelisi?

Secondo The Pipol, Antonella torna in tv grazie alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Il format, come sappiamo da tempo, passa dalle mani di Barbara D’Urso a quelle di Enrico Papi. La Fiordelisi, anche se ha buone “doti canoniche”, è stata scelta come Pupa.

L’indiscrezione su Antonella Fiordelisi?

The Pipol ha scritto:

“Nella nuova edizione de La Pupa e il secchione condotta da Enrico Papi nel ruolo di Pupa potrebbe approdare Antonella Fiordelisi, ex gieffina, che ha fatto sorridere durante la permanenza nella Casa tra strafalcioni e orrori sulla lingua italiana. Trattative in corso…”.

Al momento, la Fiordelisi non ha commentato la notizia del suo ritorno in tv.