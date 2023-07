Dopo l’addio ad Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi sta vivendo un momento difficile. L’ex Vippona si è sfogata con i suoi fan, rivelando che ha deciso di buttarsi sul lavoro per allontanare il più possibile il dolore.

Antonella Fiordelisi dopo l’addio a Donnamaria

Mentre Edoardo Donnamaria non appare troppo affranto per la rottura da Antonella Fiordelisi, la ragazza è addolorata. Via Instagram, si è sfogata con i fan e ha ammesso che si è buttata sul lavoro per soffrire il meno possibile. Ha il cuore spezzato perché credeva di aver finalmente trovato l’uomo della sua vita. “Mi sento stanca“, ha esordito l’ex schermitrice.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi

Antonella ha proseguito:

“Mi sento stanca. Forse perché non sto mai ferma? Devo confidarvi che qualche giorno fa ho sofferto molto la solitudine in casa e non sono stata bene (sapete che le persone che vivono sole soffrono molto di più di forme depressive rispetto a coloro che vivono in famiglia?)”.

La speranza di Antonella Fiordelisi

La Fiordelisi, che al GF Vip 7 era stata ribattezzata “Vittimella”, ha concluso:

“Poi mi sono fermata e mi sono detta: questa cosa ti fortificherà ancora di più… focalizzarsi sui propri obiettivi”.

Per il momento, Donnamaria non ha commentato lo sfogo di Antonella.