Dopo la cacciata di Barbara D’Urso da Mediaset, Antonella Mosetti si è ritrovata orfana delle ospitate in tv. Si è così inventata un nuovo lavoro su OnlyFans. I guadagni sono ottimi, ma “la faccia da zozza” è obbligatoria.

Antonella Mosetti è fiera del suo nuovo lavoro su OnlyFans. Non fa altro che vendere la sua immagine al miglior offerente e, a quanto pare, guadagna anche molto bene. Intervistata da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, ha candidamente ammesso:

“Ora guadagno con Instagram, i social, la mia immagine. Le te**e, un po’ il c**o, un po’ la faccia da zozza, quelle robe là… (…) Io sono felice di aver fatto questa scelta, ci ho messo la faccia, ho rischiato anche tanto in televisione, ma sono molto felice di aver fatto questa scelta”.

Incalzata da Cruciani e Parenzo, Antonella ha svelato alcuni dettagli del nuovo lavoro:

Un nudo integrale di Antonella Mosetti costa 10 mila euro e non tutti possono permetterselo, ma i piedi, anch’essi molto richiesti, costano un po’ meno. Ha dichiarato:

“Li vendo e li stravendo in tutte le salse… Il piede lo vendo a 2.000, 3.000 euro . Mi chiedono di vedere il piede, la pianta, le dita. Mettere la schiuma o la crema, è molto erotica come cosa. Se mi chiedono di parlare del piede oltre farlo vedere chiedo 2.500 euro. Mettere della crema sul piede costa 3.000″.

La cifra è più alta per il seno:

“La foto delle te**e quanto vale? Anche 5000. Finché Dio mi dà la forza di stare bene, mi vendo come credo che sia la cosa migliore. Non ho uno che mi mantiene come tante. Faccio tutto da sola. Non ho fidanzati da anni”.