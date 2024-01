Perché Antonella Mosetti è sparita dalla tv? L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai ha vuotato il sacco, svelando che il suo allontanamento è stato causato da un agente importante. L’uomo in questione le avrebbe fatto delle avances che lei a rifiutato e lui le avrebbe fatto terra bruciata.

Dopo la cacciata di Barbara D’Urso da Mediaset, Antonella Mosetti è sparita dalla tv. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai ha rotto il silenzio e, nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, ha spiegato qual è il motivo del suo allontanamento. Pare che ci sia di mezzo un agente famoso e delle avances rifiutate.

Antonella, senza giri di parole, ha dichiarato:

“Come mai sono sparita dalla tv? Perché, a dispetto della nomea che mi hanno appiccicato, non ho mai accettato compromessi. Un agente tuttora molto potente mi ha fatto avances anche pesanti, con acclusa minaccia che, se non avessi ceduto, avrei chiuso con la tv. E infatti, ecco. Poi sono sbarcata sulla nuova piattaforma social, ma con nome e cognome, non come queste famose – ce ne sono – che lo fanno sotto pseudonimo tipo Jessica 22. Ho deciso di diventare imprenditrice della mia immagine. C’è l’operaio che si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome, e chi mi dà 2 mila euro per una foto. Ora sono arrivate anche la Yespica e Dayane Mello. Tra qualche anno ci saranno tutte. Mi hanno trattato come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista: ricordatevi che vengo dalla scuola Boncompagni!”.