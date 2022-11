Antonino Spadaccino: in che rapporti è con Maria De Filippi?

Antonino Spadaccino è il vincitore di Tale e Quale Show: il cantante ha svelato in che rapporti è con Maria De Filippi.

Antonino Spadaccino è un artista di tutto rispetto: il cantante, vincitore della quarta edizione di Amici, ha ora trionfato a Tale e Quale Show 2022, con la sua performance come Riccardo Cocciante in “Se stiamo insieme”. Sicuramente una bella rivalsa a diciotto anni dalla vittoria nel talent di Canale 5.

Come nota il portale Isa e Chia, in questo lungo periodo di tempo, il successo per Spadaccino è tardato ad arrivare. È anche vero però che Antonino non è stato con le mani in mano, rimettendosi in gioco più volte in vari contesti, fino ad approdare al programma diretto da Carlo Conti. Antonino, inoltre, non ha mai dimenticato Maria De Filippi e ha parlato del suo rapporto con la conduttrice di Amici. Cosa avrà detto?

Antonino su Carlo Conti: “Un signore della tv italiana”

Intervistato da SuperGuidaTV prima del suo approdo a Tale e Quale Show, Antonino Spadaccino ha dichiarato di sentirsi molto emozionato per la sua nuova avventura. Riguardo al talent show di Rai1, ha spiegato: “È una bella squadra e c’è tanta voglia di fare bene. Carlo è uno dei signori della televisione italiana e sono felice di essere qua”.

Il rapporto con Maria De Filippi

Riguardo a Maria De Filippi, Antonino Spadaccino ha affermato che l’anchor woman di Canale 5 è sempre stata disponibile a promozionare i suoi dischi quando ce n’era il bisogno.

“Sono sicuro che sarà felice anche di questa mia nuova esperienza” ha detto.