Antonino Spinalbese e l'assurda storia su sua figlia: la risposta inaspettata

Antonino Spinalbese ha commentato sarcasticamente via social la storia di una donna di nome Tatiana che, alcuni mesi fa, sosteneva a mezzo social di essere la vera madre di sua figlia, Luna Marì.

Antonino Spinalbese: il commento via social

Alcuni mesi fa sui social aveva iniziato a circolare la storia di una donna d’origine moldava che sosteneva di essere la vera madre di Luna Marì, la figlia avuta da Antonino Spinalbese nel 2021 insieme alla showgirl Belen Rodriguez. La donna sosteneva addirittura che Belen si sarebbe fatta impiantare i suoi ovociti e che non fosse nata donna. Alla sua storia, ovviamente, avevano creduto pochissimi utenti in rete e anzi, erano stati molti di più quelli che avevano contattato Belen chiedendole di intraprendere misure legali contro la persona in questione.

Antonino in queste ore ha commentato l’assurda storia attraverso i social, dove ha scritto sarcastico: “Signora Maria, non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare ‘i ovociti di Tatiana’?”. Una donna di nome Maria infatti, attraverso i social, ha rilanciato quanto detto dalla signora Tatiana e si è scagliata contro Antonino affermando: “Un bell’investimento con un guadagno sicuro. Una piccola schiava indifesa gratis che devi mantenere. Basta sfruttarla nei social”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?