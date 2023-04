Antonino Spinalbese, flirt con Lucrezia Lando? Lei smentisce

Continua ad attirare l’attenzione la vita sentimentale dell’ex gieffino, Antonino Spinalbese. Questa volta al centro del gossip è finito un possibile flirt con Lucrezia Lando, nota ballerina di Ballando con le Stelle. Ad ogni modo tutto ciò non è stato nient’altro che una voce: è stata la stessa la ballerina a smentire a Novella 2000 il rumor.

Antonino Spinalbese e Lucrezia Lando, il rumor del presunto flirt

Da cosa sono nate le voci della presunta liaison tra Antonino Spinalbese e Lucrezia Lando? Secondo tali rumor a casa dell’ex gieffino si sarebbe tenuta una festa alla quale avrebbe partecipato anche Lucrezia.

Era stata inoltre l’influencer Deianira Marzano a diffondere nelle Instagram stories un video. Questo è ciò che emerso dalla segnalazione di una utente sui social: “La bionda è una ballerina di Ballando con le stelle, Lucrezia Lando. Se guardi le storie di lei noterai la stessa acconciatura e abito“. L’influencer ha invece scritto: “Infatti, agenzia a parte, dicono che con lei ci sia una certa intesa“, una frase questa che ha destato più di qualche dubbio.

La smentita di Lucrezia Lando

Una dei due diretti interessati, Lucrezia Lando, ha tenuto a contattare personalmente la testata precisando che con l’ex gieffino non ci fosse assolutamente nulla. Ha quindi fornito qualche altro dettaglio aggiuntivo: “Vorrei smentire la notizia. Ho una situazione sentimentale privata. Non riguarda Antonino ma un’altra persona. Era il compleanno di una mia carissima amica che lavora con l’agente di Antonino. Lui non era nemmeno presente al compleanno. Non lo frequento”.