Antonino Spinalbese sta con la sorella dell’ex di De Martino? L’indiscrezione

Dopo esser stato avvistato con Helena Prestes Antonino Spinalbese avrebbe iniziato una liaison con un’altra ragazza, vecchia conoscenza di Stefano De Martino.

Antonino Spinalbese: la nuova fiamma

Mentre Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano essere sempre più vicini a confermare la loro liaison, Antonino Spinalbese sarebbe stato avvistato in compagnia di Giulia Tordini, founder e creative director del brand di gioielli “Leda Madera” nonché sorella della più famosa Giorgia Tordini, che insieme a Gilda Ambrosio ha fondato il brand d’alta moda The Attico.

Al momento sulla questione non vi sono conferme ma in tanti tra i fan dello spezzino sono impazienti di saperne di più, specie viste le sue ultime dichiarazioni su Belen e il ballerino.

Antonino Spinalbese: l’addio a Belen

Nei giorni scorsi Antonino Spinalbese ha rilasciato un’intima intervista dove per la prima volta ha parlato del suo addio a Belen Rodriguez e ha affermato:

“La mia unica paura è quella di non veder crescere mia figlia tutti i giorni, essendo io e sua madre separati.

La curiosità di vedere ogni suo cambiamento è impagabile. Con Belen mi sono fatto trasportare, come sempre, dalle emozioni, anche perché credo che sia impossibile frenare il cuore. Non mi pento di aver seguito questa strada, perché mi ha sempre premiato. So che ogni mia scelta mi porterà a qualcosa di bello. […] Quando eravamo noi due da soli, non ci mancava niente. Le persone che sono accanto a me erano preoccupate per questo mio cambiamento di vita, avevano paura che fossi troppo esposto: questo mondo ti può creare guai.”