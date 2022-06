Spinalbese vuota il sacco sul ritorno di fiamma tra Belen e Stefano: la frecciatina finale è d'obbligo.

Antonino Spinalbese ha vuotato il sacco sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L’ex parrucchiere ha spiegato i motivi per cui lui e la showgirl argentina si sono detti addio, sganciando anche una frecciatina finale che è impossibile non notare.

Antonino Spinalbese su Belen e Stefano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ufficialmente tornati insieme: il settimanale Chi li ha immortalati mentre si scambiano un bacio che non lascia spazio a dubbi. La showgirl argentina e il conduttore campano hanno anche rimesso la fede al dito, dettaglio che fa ben sperare. La rivista di Alfonso Signorini, oltre ad aver pizzicato la coppia più chiacchierata del momento, ha anche rintracciato Antonino Spinalbese per raccogliere le sue emozioni a caldo.

L’ex parrucchiere ha ripercorso la storia d’amore avuta con Belen e le ha anche lanciato una frecciatina. Ha dichiarato:

“Mi sono fatto trasportare, come sempre, dalle emozioni, anche perché credo che sia impossibile frenare il cuore. Non mi pento di aver seguito quella strada perché mi ha sempre premiato”.

Le parole di Spinalbese su Belen e Stefano

Spinalbese, in merito all’inizio della relazione con Belen, ha dichiarato:

“Non è mai stato uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare. E poi, quando eravamo noi due da soli, non ci mancava niente. le persone che erano accanto a me, erano preoccupate per questo mio cambiamento di vita, avevano paura che ero troppo esposto: questo mondo ti può creare guai”.

La storia d’amore tra Antonino e la Rodriguez è andata bene per un po’, poi dopo la nascita di Luna Marì il rapporto si è inclinato. L’ex parrucchiere pensava soprattutto alla famiglia, mentre Belen aveva voglia di continuare ad occuparsi anche della sua esistenza ‘singola’. Spinalbese ha dichiarato:

“Pensando che portava in grembo mia figlia, sono stato medico, bodyguard, amico. La mia preoccupazione era che lei portasse a termine bene la gravidanza, come si fa in natura. E infatti in natura il maschio protegge la gravidanza e, quando nasce il cucciolo, se ne va. Io riesco a percepire chi ho davanti, ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare la legge della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un buon padre anche da solo”.

La frecciatina di Spinalbese a Belen e Stefano

Dopo la nascita di Luna Marì qualcosa è cambiato. Antonino ha ammesso:

“Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo perso la decisione di seguire le nostre sensazioni. (…) Mi stavo godendo uno dei momenti più belli, la nascita di un figlio, un’emozione che lei aveva già provato e che io provavo per la prima volta e vedevo solo quella. Non eravamo allineati. (…) Come siamo rimasti? Ho sempre messo Luna al primo posto e, anche se con lei non è andata, ho cercato di essere maturo e scendere a compromessi sulle emozioni e sui nervosismi”.

Belen e Antonino si sentono “solo per la bimba“. Adesso che lei è tornata con Stefano, ripensa alla loro relazione in modo diverso? No, anche perché non ha mai avvertito il fantasma di De Martino, ma non può evitare di sganciare una frecciatina: