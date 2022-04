Antonio Medugno e Giulia D’Urso pizzicati insieme: la storia decolla

Antonio Medugno e Giulia D'Urso pizzicati insieme: i due si frequentavano prima del GF Vip.

Cosa ci fanno insieme Antonio Medugno e Giulia D’Urso? I due sono stati pizzicati insieme a Milano, mentre si concedono una romantica passeggiata mano nella mano per le vie della città. Insieme prima che lui entrasse al GF Vip, sembra che abbiano deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione.

Antonio Medugno e Giulia D’Urso insieme

Il portale Very Inutil People ha ricevuto una segnalazione interessante su Antonio Medugno e Giulia D’Urso. L’ex concorrente del GF Vip 6 e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono stati pizzicati insieme a Milano. I due passeggiavano mano nella mano e sono apparsi molto affiatati. E’ bene sottolineare che Antonio e Giulia sono stati insieme prima dell’ingresso del ragazzo nel reality di Alfonso Signorini. Proprio in vista di questa avventura, Medugno ha preferito prendersi del tempo e ha mollato la D’Urso.

Adesso che il GF è solo un ricordo, il tiktoker potrebbe aver deciso di tornare a frequentarla.

La segnalazione non lascia spazio a dubbi

“Una conoscente della ex corteggiatrice 26enne di Uomini e Donne ci ha confermato di averla vista la settimana scorsa a Milano, nel quartiere Moscova, insieme a Medugno. I due passeggiavano mano nella mano e ‘sembravano in sintonia‘”, si legge su Very Inutil People. Sembra che Antonio e Giulia abbiano ripreso a frequentarsi, tanto che non pensano neanche a nascondersi da occhi indiscreti.

Antonio e Giulia: silenzio stampa

Mentre il gossip su di loro impazza, Medugno e la D’Urso preferiscono la via del silenzio. Antonio e Giulia non hanno confermato o smentito il chiacchiericcio, per cui non possiamo fare altro che attendere una loro versione dei fatti.