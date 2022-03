Antonio Medugno tra le braccia di Giulia D’Urso dopo il GF Vip? Il chiarimento

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini chiarisce il suo status sentimentale, commentando le ultime voci: le parole di Medugno

Nelle scorse ore Antonio Medugno è stato ospite del forat Casa Chi e ha avuto modo di toccare anche il tasto relativo alla sua vita privata e sentimentale.

Durante la sua permanenza all’interno della casa del GF Vip era spuntata, attraverso le storie di Giulia D’Urso, un gossip che ha lasciato presagire a del tenero tra i due giovani.

Queste le parole dell’ex gieffino Antonio riguardo ad una conoscenza effettuata prima di varcare la porta rossa:

Mi hanno scritto tante ma non quella che volevo mi scrivesse. Devo scriverle io? Ho sbagliato, ho fatto un errore con questa persona e preferisco che passi del tempo. È una persona che vorrei tenere fuori da questo contesto. Io sono entrato da single ma due mesi prima del mio ingresso mi sono sentito con una ragazza. Il suo nome? Se lo dico poi si scopre

Lo stesso Medugno ha voluto poi chiarire che non è Clarissa Selassiè la donna con la quale ha interagito prima di entrare al GF Vip:

No, non è Clarissa. Con lei mi sono sentito ieri e ci siamo chiariti su tutto. L’ho ringraziata ma abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia. E non è neanche Giulia