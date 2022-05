Antonio Medugno, frecciatina a Giulia D'Urso: lei lo ha mollato per il lottatore di MMA Marvin Vettori?

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha lanciato una frecciatina social a Giulia D’Urso. Questo, almeno, è quanto si coglie leggendo il suo ultimo sfogo social. Cosa ha combinato l’ex volto di Uomini e Donne?

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare della vita sentimentale di Antonio Medugno. Il tiktoker, diventato famoso al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al GF Vip, è stato più volte accostato all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia D’Urso. I due si sono conosciuti prima che lui entrasse nella Casa più spiata d’Italia e quando è uscito dal gioco hanno ripreso a frequentarsi. Tutto sembrava andare per il meglio, poi, qualche giorno fa, il portale Very Inutil People ha riportato uno ‘scoop’ che ha lasciato tutti senza parole.

Giulia è stata pizzicata a Los Angeles con il lottatore di MMA Marvin Vettori. Poco dopo, Antonio ha pubblicato un lungo sfogo social che, ai più, è apparso come una frecciatina alla D’Urso.

Via Instagram, Medugno ha dichiarato:

“Non è mio solito fare delle storie parlate, quando le faccio è per rendere il discorso più forte. In questo caso parlo di quelle persone che mi si avvicinano e sono di un’incoerenza unica. Predicano, vogliono, pretendono delle cose da me e si comportano nel modo opposto. In questi mesi ho capito la falsità e l’ipocrisia di alcune persone che mi erano vicine già da prima che entrassi al Grande Fratello fino al giorno d’oggi. In questo caso non voglio colpire nessuno, è un discorso generale perché di persone così ne ho viste più di una. Rimango sempre deluso perché in ogni rapporto ci metto il cuore, ci metto veramente tutto e non mi aspetto determinati comportamenti da persone a cui voglio bene. Sono sempre più deluso perché alcune persone mi criticano degli atteggiamenti e a oggi si sono rivelate uguali, facendo le stesse identiche cose che odiavano”.