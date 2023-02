Si è svolto nelle scorse ore a Monaco l’importante Conferenza sulla sicurezza al quale hanno partecipato i leader del G7 e a cui era presente in rappresentanza dell’Italia il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Un incontro al vertice molto importante, tenutosi ad una manciata di giorni del primo triste anniversario della guerra in Ucraina, ancora in corso.

Il meeting è dunque stato fondamentale per tracciare il punto della situazione sulla guerra, cercando insieme possibili strategie di risoluzione del conflitto.

A margine dell’incontro, il ministro si è espresso via social, manifestando tutto il suo sostegno nei confronti dell’Ucraina, con la speranza che al più presto il Paese possa liberarsi una volta e per tutte dalle truppe russe.

Qui il suo commento in tweet:

A Conferenza Sicurezza Monaco riunione con i colleghi G7 per punto su aggressione russa all’Ucraina. Pieno sostegno a Kiev, pressione su Mosca per arrivare a pace giusta, duratura e complessiva. Necessità primi accordi su Zaporizhzhia e sviluppi su corridoi grano.

In un altro cinguettio, Tajani si è espresso soddisfatto rispetto agli attuali rapporti con il Kuwait, e ha dichiarato:

A Sceicco Salam al-Sabah ho espresso soddisfazione per relazioni con Kuwait. Siamo il primo partner commerciale europeo del . Forte impegno per approfondire partenariato in settore energia e per attirare nuovi investimenti in Italia. Discusse principali tematiche regionali.