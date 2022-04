Antonio Zequila contro Jeremias Rodriguez: a telecamere spente è "arrogante e maleducato".

Uscito dall’Isola dei Famosi, Antonio Zequila si è scagliato contro Jeremias Rodriguez. Secondo ‘Er Mutanda’, il fratello di Belen, a telecamere spente, ha perso più volte la pazienza, minacciando la produzione di chiamare la sorella e il suo avvocato.

Antonio Zequila contro Jeremias Rodriguez

Intervistato da SuperGuida Tv, Antonio Zequila ha riservato parole poco carine a Jeremias Rodriguez. ‘Er Mutanda’ ha ammesso di essere rimasto molto deluso dal ragazzo argentino, soprattutto per il modo con cui si rivolge al padre Gustavo. Stando al suo racconto, Jere non lo rispetta molto e più volte l’ha fatto finire in lacrime. Antonio ha raccontato:

“È un ragazzo arrogante, maleducato e irrispettoso. Quando eravamo a ripararci dentro la casetta per il temporale, stavamo parlando. Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto ‘stai zitto’ al padre. Gustavo è uscito fuori in lacrime e io l’ho abbracciato. Gli ho chiesto il motivo per il quale Jeremias si fosse comportato in quel modo. Lui mi ha confidato un segreto che però non posso rivelare. Sono rimasto molto dispiaciuto per quell’atteggiamento. Nella mia vita non ho mai mancato di rispetto a mio padre”.

Jeremias contro la produzione

Zequila, anche nel corso di un’ospitata a Pomeriggio 5 ha parlato del segreto di Jeremias, ma non ha voluto rivelarlo. Oltre alla mancanza di rispetto nei riguardi del padre, il giovane Rodriguez è stato accusato da Antonio per un altro motivo. Pare che, a telecamere spente, abbia inveito più volte contro la produzione dell’Isola dei Famosi. ‘Er Mutanda’ ha raccontato:

“Jeremias ha inveito anche contro la produzione, contro gli autori. Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella, poi l’avvocato. Parlando dell’Isola ha detto che era un reality di me**a. Mi chiedo allora per quale motivo ha deciso di partecipare”.

Jeremias bocciato, Gustavo promosso

Mentre Jeremias è stato bocciato, Antonio ha promosso papà Gustavo. A suo dire, il signor Rodriguez è un uomo buono e comprensivo. Un gran signore, innamorato di sua moglie e di tutta la sua famiglia. Non a caso, nell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, il papà di Belen & Co è finito in lacrime proprio parlando dell’amore che lo lega a Veronica Cozzani.