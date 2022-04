Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez ha un segreto: a rivelarlo è l'ex naufrago Antonio Zequila.

Antonio Zequila, ospite di Pomeriggio 5, ha parlato del segreto di Jeremias Rodriguez. Stando a quanto ha raccontato ‘Er mutanda’, Gustavo gli ha rivelato alcuni dettagli della vita del pargolo. Cosa nasconde il fratellino di Belen?

Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez: il segreto

Jeremias Rodriguez è in gara all’Isola dei Famosi con il padre Gustavo e, stando a quanto raccontato da Antonio Zequila, nasconde un segreto. ‘Er mutanda’, ospite di Pomeriggio 5, ha parlato del fratellino di Belen e ha confessato che il genitore, in un momento di relax in Honduras, gli ha fatto delle confidenze molto intime. Un segreto che Antonio, però, non ha voluto rivelare perché “non pubblico“. Di cosa si tratta? A fare luce sulla questione ci ha pensato Biccy.it.

Il passato di Jeremias Rodriguez

Secondo il portale, il segreto di Jeremias potrebbe avere a che fare con il suo turbolento passato. Quando Rodriguez ha partecipato al GF Vip 2, ha parlato più volte della sua vita, facendo intendere di avere un segreto. Ai tempi, ha dichiarato:

“A me fa male non poter rivelare tutto. Io ho bisogno di raccontare. Vorrei togliermi questo peso che porto. Sto male qua dentro voglio uscire, non mi sento me stesso. Ho un passato che non posso raccontare, vorrei farlo ma non posso. Mi è stato detto che certe cose sarebbe meglio non dirle ed ogni volta che provo a dirvele mi chiamano in confessionale. Insomma, capisco che non devo farlo. Questa cosa non mi fa stare bene e non voglio più stare qua a queste condizioni. Ogni tanto sto male anche ora. Mi vengono le crisi, ma ora cerco di farmele passare”.

Il segreto di Jeremias ha a che fare con il passato

Sempre al GF Vip, Jeremias ha dichiarato:

“Mi sono serviti 7 mesi in Argentina da solo, mi sono ritrovato da solo nella m***a che non potevo tornare. (…) Non ci stavo con la testa, stavo male, proprio male. La mia famiglia mi ha salvato la vita. Sai quanto è stato duro accettare quanto fossi in mezzo allo schifo. Non mi accettavo, non accettavo quello che ero, è brutto non accettare quello che sei. (…) Quando stavo male mi sono rinchiuso, io spaccavo tutto, spaccavo tutto davvero, la casa, i vetri, proprio brutto. Mi sentivo male, male davvero. (…) Io oggi sono felice, ma ho troppi ricordi brutti, ci sono cose che ho fatto brutte”.

E’ davvero questo il segreto di Jeremias Rodriguez? Al momento non possiamo avere alcuna certezza.