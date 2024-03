Antonio Zequila: confessione bollente sull’ex Simona Tagli

Antonio Zequila ha parlato dell’ex fidanzata Simona Tagli, attualmente concorrente del GF. L’attore si è lasciato andare ad una confessione bollente: “aveva gli ormoni in fermento”.

Mentre Simona Tagli si sta godendo gli ultimi giorni al GF, l’ex fidanzato Antonio Zequila ha fatto una confessione bollente su di lei. Intervistato da Radio Cusano, l’attore ha ripercorso i momenti più importanti della loro relazione. Ha esordito:

Antonio Zequila ha proseguito:

“Lei era famosa e io no, era molto ambita con i suoi balletti televisivi. Era più giovane e aveva l’ormone in fermento. Mi ha conquistato la sua simpatia. (…) Ci eravamo conosciuti ad una festa al compleanno di Renzo Arbore, poi lei mi aveva dato il numero di telefono, lei all’epoca era ancora sposata. (…) Poi ci siamo conosciuti per caso ad una manifestazione dove eravamo ospiti insieme. Il giorno dopo doveva andare a San Marino, io con tutta la pazienza mi sono messo in macchina, l’ho accompagnata e da là è iniziato il nostro idillio”.