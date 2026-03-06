Appello del garante: sospendere il trasferimento e valutare un approfondimento medico indipendente

La vicenda nota come «famiglia del bosco» è tornata al centro dell’attenzione dopo l’intervento dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. L’ente ha contestato l’ipotesi di trasferire i tre minori in una nuova struttura lasciando la madre nella sede attuale. Marina Terragni ha espresso pubblicamente preoccupazione, ritenendo che la separazione potrebbe avere ripercussioni significative sulla salute psicofisica dei bambini.

Il garante ha chiesto la sospensione dell’operazione in attesa di un approfondimento medico indipendente sulle conseguenze della misura. La richiesta si basa anche su una perizia della ASL Lanciano Vasto Chieti, che aveva segnalato uno stato di disagio nei minori e sottolineato l’importanza della continuità affettiva per il loro equilibrio psicologico.

Motivazioni dell’Autorità garante

L’Autorità ha richiamato il principio centrale del diritto minorile: il superiore interesse del minore. Marina Terragni ha osservato che ogni provvedimento relativo ai bambini deve essere valutato con questo criterio al centro delle decisioni. La considerazione è stata posta con particolare riferimento alla gestione dei legami familiari e alla stabilità emotiva dei minori coinvolti. L’ente ha inoltre sollecitato una verifica delle scelte adottate, ritenendo necessaria una valutazione più attenta degli effetti sui minori.

Perizia precedente e segnalazioni

La perizia della ASL Lanciano Vasto Chieti aveva evidenziato comportamenti di disagio nei tre bambini e raccomandato di favorire la continuità dei legami affettivi. Secondo l’Autorità, questa indicazione clinica non sembra essere stata adeguatamente considerata nelle decisioni successive sulla collocazione dei minori. Gli organi competenti sono stati invitati a tener conto delle osservazioni cliniche nella fase di revisione delle misure, con l’obiettivo di contenere i rischi per l’equilibrio psicologico dei bambini.

Rischi della separazione dalla madre

Terragni sostiene che il trasferimento, determinando la separazione dalla madre, rappresenterebbe un ulteriore fattore di stress per i minori coinvolti. I bambini hanno già subito la perdita del padre e stanno attraversando una fase di transizione; la misura potrebbe

Conseguenze psicofisiche

L’Autorità evidenzia possibili esiti psicologici e somatici legati a separazioni ripetute, tra cui instabilità affettiva, peggioramento di comportamenti di chiusura e regressione, nonché un aumento del senso di insicurezza nei minori. Per queste ragioni viene richiesta un nuovo esame indipendente finalizzato a valutare in profondità l’impatto del trasferimento-separazione e a orientare eventuali interventi terapeutici mirati.

La richiesta formale: sospendere e approfondire

L’Autorità garante ha chiesto la sospensione del trasferimento in attesa dell’esito di un approfondimento medico indipendente. La richiesta mira a tutelare la salute dei minori e a garantire che ogni provvedimento sia basato su valutazioni cliniche aggiornate e condivise. La misura riguarda la vicenda nota come «famiglia del bosco» e si colloca nell’ambito delle procedure seguite dall’ASL e dagli uffici competenti.

Principi guida e prossimi passi

Il richiamo al principio del superiore interesse del minore costituisce il nucleo dell’appello. Prima di procedere con una separazione che potrebbe risultare traumatica, è necessario un accertamento specialistico e indipendente delle possibili ricadute sanitarie. L’esito dell’approfondimento potrà indicare soluzioni alternative, come il mantenimento della collocazione attuale o l’adozione di misure di accompagnamento terapeutico in caso di trasferimento.

Le autorità competenti attendono il parere degli esperti per orientare le decisioni amministrative. Il procedimento proseguirà sulla base dei rilievi clinici e delle determinazioni degli organi sanitari incaricati.

Il procedimento proseguirà sulla base dei rilievi clinici e delle determinazioni degli organi sanitari incaricati. Il parere del Garante introduce un elemento di cautela che può orientare le scelte delle autorità competenti, in particolare rispetto alla necessità di bilanciare le esigenze amministrative con la tutela psicologica dei minori.

Il dibattito pubblico resta concentrato sulla richiesta di valutazioni cliniche indipendenti, ritenute necessarie per fornire certezze oggettive in decisioni così delicate. Dal punto di vista procedurale, si attende la relazione degli organi sanitari incaricati e le eventuali determinazioni amministrative o giudiziarie; ulteriori valutazioni cliniche saranno decisive per le scelte successive, sempre in considerazione del superiore interesse del minore.