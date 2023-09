Apple svela il nuovo iPhone 15 Pro: come seguire l'evento in tempo reale

Stasera, l’evento Apple Wonderlust inizierà alle 19, con copertura live di Sky TG24 e svelerà la nuova serie iPhone 15 e altri aggiornamenti del portfolio di Apple.

Apple, nuovo iPhone: quali sono le novità

Nel corso della presentazione, sono previsti quattro nuovi modelli di iPhone: l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max, i modelli Pro introdurranno innovazioni come una scocca in titanio, una fotocamera con teleobiettivo periscopico per il Pro Max e cornici decisamente più sottili. Anche i modelli ‘base’ potrebbero ricevere miglioramenti, ma dovrebbero mantenere la familiarità. Inoltre, potremmo vedere il lancio dell’Apple Watch Series 9 con miglioramenti ai sensori e alla batteria, oltre a un nuovo Apple Watch Ultra con una colorazione speciale.

Tra le principali novità anche gli aggiornamenti dei sensori, con un focus particolare sulla frequenza cardiaca, insieme all’introduzione di un nuovo chip U2 a banda ultra larga.

Apple Wonderlust: come seguirlo in diretta

Si può seguire l’evento in diverse modalità: tramite la pagina Eventi Apple o il canale YouTube ufficiale Apple dove Wonderlust sarà trasmesso online, oppure tramite l’Apple TV, si può trovare una sezione dedicata all’evento del 12 settembre nell’app Apple TV. La diretta è accessibile anche su iPhone, iPad, Mac e alcune Smart TV selezionate. Per una copertura completa dell’evento, inclusi un liveblog e aggiornamenti in tempo reale su tutte le novità, si può visitare il sito di Sky TG24.