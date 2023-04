Aprile 2023, quando pagano l'assegno unico? Le date del calendario Inps

L’Assegno unico e universale per figli a carico verrà erogato dall’Inps tra la seconda e la terza settimana di aprile: entro venerdì 21 aprile se la domanda è stata inoltrata entro febbraio, oppure entro fine mese per tutte le domande pervenute a partire da marzo.

Quando avviene il pagamento?

Chi percepisce già il Reddito di cittadinanza non ha l’obbligo presentare alcuna domanda per ricevere l’Assegno unico e universale 2023. Per ottenere l’assegno unico senza interruzioni di pagamento, i beneficiari del sussidio Inps devono affrettarsi a presentare – qualora non lo abbiano ancora fatto – il modello Isee 2023. Il pagamento dell’Assegno unico e universale avviene in base a quando viene presentata la domanda, ossia: per le domande presentate dal 1 gennaio al 30 giugno, viene erogato a partire da marzo; per le domande presentate dal 1 luglio in poi, verrà erogato a partire dal mese successivo a quello di presentazione.

Incremento dell’Assegno unico e universale

Dal primo gennaio 2023, è scattato un incremento del 50% dell’Assegno unico e universale per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con Isee fino a 40mila euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’Assegno unico per le famiglie con quattro o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’Assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.