Indagini a Roma, dove ignoti aprono una bara e rubano l’oro sepolto insieme alla defunta.

Da quanto si apprende la tomba era di una donna di etnia rom che usano tumulare i defunti con i preziosi. E il bottino dei criminali? Secondo Agenzia Nuova ammonterebbe a circa cinque chili d’oro, trafugati da una bara al cimitero di Prima Porta. La donna all’interno era stata seppellita con i suoi gioielli, com’è usanza della popolazione di etnia rom e quel furto avvenuto la notte del 4 gennaio le avrebbe riservato l’estremo sfregio.

Aprono una bara e rubano l’oro

Fanpage spiega che al momento l’identità dei ladri è ignota, ma a risalire ad essa sono impegnati i carabinieri della compagnia Cassia che indagano sul furto. I militari della territoriale capitolina starebbero anche visionando le telecamere presenti nella zona. Prima Porta era già stato teatro di furti “mirati” su appartenenti alle etnie rom e sinti, furti che puntano agli oggetti d’oro all’interno dei loculi. I media parlano di bande specializzate che nella notte “andavano ad aprire le tombe per rubare gli oggetti preziosi che i parenti seppellivano insieme ai defunti”.

Setacciati i “Compro oro” della capitale

Ma come hanno agito i malviventi? Estraendo via la bara dal loculo, dissaldando la cassa zincata in un angolo e depredando il contenuto. Da quanto si apprende le indagini verteranno anche sul setacciamento dei Compro Oro che si trovano a Roma, in modo da vedere se qualcuno di quegli oggetti venga venduto per ricavarne del denaro. Dei preziosi infatti esiste un elenco fornito dalla famiglia della defunta.