Arisa, con Vito Coppola è finita per un tradimento? La clamorosa indiscrezione

La liaison tra Arisa e Vito Coppola è finita a causa di un'altra donna? Tutto quello che c'è da sapere.

Amore al capolinea tra Arisa e Vito Coppola? L’indiscrezione, diventata sempre più insistente nei giorni scorsi, si è arricchita di particolari e sembra che al fianco del ballerino possa già esserci un’altra donna.

Arisa e Vito Coppola: il tradimento

Secondo indiscrezioni potrebbe essere in atto la definitiva rottura tra Arisa e Vito Coppola e addirittura il ballerino starebbe già frequentando un’altra persona. Sarà vero?

Secondo il rumor circolato in rete la ragazza al fianco del ballerino sarebb Lucrezia Lando (anche lei ex volto di Ballando con le Stelle), a cui Arisa forse non casualmente ha tolto il follow su Instagram. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i fan della cantante sono in trepidante attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla questione.

Arisa: la vita privata

Arisa e Vito Coppola si sono conosciuti a Ballando con le Stelle e ben presto tra i due è sbocciata una profonda intesa (non solo sulla pista da ballo). Nonostante la liaison tra i due abbia fatto sognare i fan, Arisa e Vito Coppola hanno da subito specificato di non volersi identificare come una “coppia”: a causa della distanza e dei loro numerosi impegni di lavoro, i due non si sono mai messi ufficialmente insieme.

“È proprio questo il problema: che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza è molto difficile. Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente”, ha dichiarato la cantante in merito alla sua storia con il ballerino.