Arisa distrutta dalla rottura con Vito Coppola: “Rinuncio all’amore”

Arisa distrutta dalla rottura con Vito Coppola: Rosalba Pippa dice basta all'amore.

Arisa è distrutta dalla rottura con Vito Coppola. I due si sono conosciuti e innamorati nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, ma dopo qualche mese la love story è arrivata al capolinea. Rosalba Pippa, delusa, ha deciso di dire basta all’amore.

Intervistata dal settimanale Oggi, Arisa ha parlato a cuore aperto della sua vita sentimentale. Da qualche mese, Rosalba Pippa è tornata single, dopp aver messo un punto sulla relazione con Vito Coppola. I due si sono conosciuti nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, dove lei era concorrente e lui ballerino professionista. Un vero e proprio colpo di fulmine, una passione che li ha travolti. I problemi, però, sono arrivati presto.

Dopo un periodo trascorso a lasciarsi e a ritrovarsi, i due hanno deciso di dirsi addio.

Arisa ha ammesso:

“Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato. (…) Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”.