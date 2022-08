Stupire e vivere sempre secondo la bussola del "body positive": sui social fa irruzione il nuovo look biondo platino di una camaleontica Arisa

Sui social compare, anzi fa irruzione il nuovo look biondo platino di una camaleontica Arisa: l’artista non è nuova a rivoluzioni della sua immagine e lo ha dimostrato in questi giorni e la sua è una dimensione di continuo cambiamento che rispecchia la sua nuova visione “body positive” e la sua voglia di mettersi in gioco.

Arisa passa in poco tempo da chiome lunghe e coloratissime a tagli corti e sensualissimi e in occasione di questo Ferragosto 2022 l’artista ha mostrato su Instagram il suo nuovo colore di capelli, passando dal suo colore naturale al biondo platino.

Sui social ecco il nuovo look di Arisa

Pochi giorni fa Arisa aveva parlato della sua nuova consapevolezza e di un corpo che non è più quello dell’esordiente di “Sincerità” ma l’impressione è che la donna prima ancora che la cantante stiano bene e comode in ogni abito ed in ogni foggia.

La cantante si è mostrata su Instagram e Facebook con una nuova pettinatura: addio al castano cioccolato degli ultimi mesi ed alle sciabolate di colore e si al ritorno del suo amato biondo platino, quello dei tempi di Ballando con le stelle. Il taglio è cortissimo, spettinato o modellabile con gel.

Contro il caldo e contro le convenzioni

E non sono in pochi fan e follower che si chiedono: è stata una scelta dettata dal caldo dell’estate o una scelta per combattere le convenzioni di un canone estetico sempre uguale? Probabilmente hanno funzionato entrambi gli stimoli e l’effetto, ottenuto grazie agli esperti della boutique Arvi’s Milano è stupendo.